İzmir'de emniyet teşkilatı iftarda buluştu

İZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, teşkilat üyeleri bir araya geldi.

Bayraklı'da gerçekleştirilen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada emniyet teşkilatıyla iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Köşger, "Güzel İzmir'imizde huzur, mutluluk ve esenlik içerisinde, kardeşçe güzel bir ramazanı idrak ediyoruz. Huzur içerisindeyiz. Bunu telaffuz etmek çok kolay ama bunu sağlayan, gecesini gündüzüne katan, gözünü budaktan sakınmayan, canını hiçbir şeyden esirgemeyen, bu uğurda milletin huzuru, barışı ve esenliği için elinden geleni yapan kahramanlarımız var." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de "Bin yıldır bu topraklar bize yurt olsun diye kahramanca asil kanlarını döken aziz şehitlerimizin yolundan giden emniyet teşkilatımız 177 yıldır olduğu gibi bugün de şerefli görevini yerine getirmektedir." dedi.