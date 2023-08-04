İzmir'de Çeşme ve Kınık ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Çeşme ve Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, Çeşme yangınını kontrol altına alırken Kınık'taki yangına karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ve Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, Çeşme yangınını kontrol altına alırken Kınık'taki yangına karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor.

Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesinde 17.03 de otluk makilik alanda çıkan yangına ilk müdahale 17.15 de yapıldı. Ekipler, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale ettiği yangını 18.20'de kontrol altına aldı.

Öte yandan İzmir'in bir diğer ilçesi Kınık'ta da orman yangını çıktı. Kalemköy Mahallesinde 17.40 da çıkan orman yangınına ilk müdahale 17.50 de yapıldı. Ekiplerin 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile yangına müdahalesi devam ediyor

GÖRÜNTÜ: KINIK ORMAN YANGINI