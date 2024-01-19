İzmir'de 784 bin 242 öğrenci karne heyecanı yaşadı

İZMİR - 11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sonra erdi. İzmir'de yarıyıl tatili dolayısıyla 784 bin 242 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Öğrenciler için son ders zili, 15 günlük yarıyıl tatili için çaldı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretime yarıyıl tatili arası vermek üzere bugün karnelerine kavuştu. İzmir'de de 2 bin 965 okulda karne heyecanı vardı. Balçova Asil Nadir İlkokulu'nda 478 öğrenci, karne töreninde tatil öncesi son kez bir araya geldi. Tatil heyecanı yaşayan miniklere karnelerini ve karne hediyelerini, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi verdi. Karneler verilirken, veliler de öğrencileri okul çevresinde bekleyerek yalnız bırakmadı. Öğrencilerle birlikte 54 bin 111 öğretmen de yarıyıl tatiline çıktı.

İzmir'de bütün okullarda eğitimle ilgili tedbirlerin alındığını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "İzmir'de yaklaşık 800 bin öğrencimize karnelerimizi takdim ettik. Öğretmenlerimiz sınıflarda öğrencileriyle buluşup birinci dönemin değerlendirmesini yaptı ve karneleri öğrencilerimize verdi. Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil sosyal durumlarıyla da değerlendirmek lazım. Öğrencilerimizin bu değerlendirmelerini velilerimizle beraber yapacaklarını, 15 günlük dinlenme döneminden sonra ikinci dönem daha nitelikli bir anlayışla öğrencilerimizi tekrar okullarımızda ağırlayacağız. Öğrencilerimiz velilerimizi bekliyor. Velilerimize öğrencileriyle bolca güzel vakit geçirmelerini öneriyorum" dedi.

Tatile çıkacakları için heyecanlı olduklarını aktaran öğrenciler ise tatilde anne babalarına yardım edeceklerini, ödevlerini bitireceklerini, bol bol dinleneceklerini ve tatil boyunca arkadaşlarını özleyeceklerini söyledi.

Yarıyıl tatilini ailecek memleketi Kırşehir'de geçireceklerini belirten veli Ferhat Gülşen, "Çocuklar tatile çıktığı için mutlu. Yoğun tempoları var. Kendilerine vakit ayıramıyorlar. Okul ve ders arasında koşturuyorlar. Bu tatilde dinlenecekler" dedi.

"Çok duyguluyuz"

Çocuğunun ilk karnesini alacağını ve bu sebeple oldukça heyecanlı olduğunu aktaran veli Esra Öncül, "Benim çocuğum ana sınıfı öğrencisi. Çok duyguluyuz. Bir de karneyi Vali Bey'in vermesi bizler için çok heyecan verdi. Çocuğum, sabah evden güneş gözlüğünü takarak çıktı. Vali tarafından karne alacağı için heyecanlıydı. Tatili evde geçireceğiz. Çünkü hastalık çok var" ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sonra erecek. Öğrenciler, 5 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.