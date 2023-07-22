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İzmir Çeşme'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin 7 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.22'de Alaçatı ve Zeytineli arasındaki orman dışı otluk alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 13 dakikada yaptı. Alaçatı'daki rüzgar türbinlerinin arasında da devam eden yangına hem karadan hem havadan 4 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 7 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alaçatı Çeşme İzmir Güncel Haberler

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