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İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

16 Aralık 2023 01:20 Güncelleme: 01:22 Abone Ol

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca Dikili ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik bottaki 43 düzensiz göçmen de yakalandı.