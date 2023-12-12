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İzmir Açıklarında 122 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 122 düzensiz göçmen kurtarıldı, 53 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı, 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 87 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Dikili ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce, durdurulan lastik bot içerisindeki 53 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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