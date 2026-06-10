TBMM'de tarım ve enerji düzenlemeleri tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifinin maddeleri üzerinde muhalefet milletvekilleri tarım, enerji ve mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeleri eleştirdi. CHP'li Utku Çakırözer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini savunurken, Yeni Yol Partili milletvekilleri kamulaştırmasız el atma ve enerji piyasasına ilişkin düzenlemelere tepki gösterdi. İYİ Partili Şenol Sunat ise şeker pancarı üreticilerine yönelik düzenlemelerin çiftçiyi şirketler karşısında güçsüz bırakacağını belirterek, "Sizin yaptığınız pazarlık gücü sıfırlanmış çiftçiyi şirketlere yem etmektir. Bunun adı planlanma değildir, bunun adı çiftçiyi öz yurdunda parya yapmaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edildi.

Kanun teklifinin 16'ncı maddesi üzerine söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarını ve görüşülen kanun teklifindeki şeker pancarı üreticilerine yönelik cezai düzenlemeleri eleştirdi.

"ÇİFTÇİ BU FİYATA NASIL EKSİN?"

Hükümetin tarım politikalarını eleştirerek konuşmasına başlayan Utku Çakırözer, üretici yerine ithalatın desteklendiğini savundu. TMO'nun buğday için kilogram başına 16,5 lira, arpa için ise 12,75 lira fiyat açıkladığını hatırlatan Çakırözer, "Geçen yıla göre yüzde 15, yüzde 20 artış ne demektir? Çiftçimize ihanet demektir. Mazot yüzde 50, gübre yüzde 70, elektrik yüzde 100 artmış. Çiftçi bu fiyatlarla nasıl eksin, nasıl üretsin? Ürettiği 1 kilo buğdayı satıp 1 ekmek alamıyor. Bu insafsızlık değil de nedir?" dedi.

TMO'nun ödemeleri 45 gün sonra yapacağını açıklamasına da tepki gösteren Çakırözer, borç ve faiz yükü altındaki üreticinin bu süreyi bekleyecek gücü olmadığını söyledi. Çakırözer, "Mazotçu, gübreci bekliyor mu? Banka faizi bekliyor mu? Hayır. O zaman ne yapıyor çiftçi? Direkt tüccara ucuza satmak zorunda kalıyor, emeğinin karşılığını ne yazık ki alamıyor" diyerek buğday fiyatının kilogram başına en az 20-22 lira olması gerektiğini vurguladı.

"BURADA TARTIŞTIĞIMIZ DEVLETİN HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER KARŞISINDAKİ TAVRI"

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ise 16'ncı maddeye ilişkin, "Bu madde ilk bakışta teknik bir düzenleme gibi görünmektedir. Hatta bazı çevreler bunu vatandaş lehine atılmış bir adım olarak da değerlendirebilir. Çünkü kamulaştırmasız el atma davaları sonucunda ortaya çıkan tapu harçlarının idare tarafından karşılanması öngörülmektedir. Ancak meseleye biraz daha yakından baktığımızda, karşımıza çok daha derin bir sorun çıkmaktadır. Çünkü burada tartıştığımız şey bir harç, birkaç harç kaleminden ibaret değildir; burada tartıştığımız konu, devletin hukuka aykırı işlemler karşısındaki tavrıdır, mülkiyet hakkının ne kadar korunduğudur" değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇİCİ MADDE, KALICI KEYFİLİK ÜRETİR"

Kanun teklifinin 17'nci maddesi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de düzenlemedeki süre uzatımına yönelik eleştirilerde bulundu. Yapılan değişikliğin basit bir takvim güncellemesi olmadığını belirten Şahin, "Görüşülmekte olan kanun teklifinin 17'nci maddesinde bahsedilen tarih değişikliği değil, enerji piyasasında lisans rejimini 2040'a kadar askıya alan ciddi bir muafiyet düzeni. Değerli arkadaşlar, burada uzattığımız on beş yıl var, on beş yıl. Geçici madde diye gelip on beş yıl daha süre isteyen bir düzenleme artık geçici değil, kalıcı bir keyfilik üretir" dedi.

Hukukta istisnaların dar yorumlanması gerektiği ilkesini hatırlatan Şahin, iktidarın istisnayı büyüterek kuralın yerine geçirdiğini savundu. Sürenin uzunluğunu siyasi takvim üzerinden kıyaslayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Parlamentonun ömrü beş yıl, iktidarınızda mevcut Anayasa'ya göre Sayın Erdoğan'ın da ömrü iki dönemle sınırlı, hadi Parlamento bir dönem daha yetki verdi, üç dönem; bunun toplamı on beş yıl etmiyor değerli milletvekilleri. Siz geçici maddeye istisna olarak koyduğunuz ve enerji piyasasında düzenleme gerektiren lisans rejimini 2040'a kadar askıya alan ciddi bir muafiyet düzenlemesi getiriyorsunuz. O nedenle, buradan bir kez daha sizleri uyarmak istiyoruz."

"BUNUN ADI PLANLAMA DEĞİL, ÇİFTÇİYİ ÖZ YURDUNDA PARYA YAPMAKTIR"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise teklifin 17'nci maddesi üzerine yaptığı değerlendirmede, "Teklifin 18, 19 ve 20'nci maddeleri Şeker Kanunu'nda değişiklik yapıyor. 18'inci madde şirketlere adrese teslim imtiyazlar dağıtıyor. 20'nci madde kaçak pancar kullanan şirketlere caydırıcılığı azaltıyor. 19'uncu madde ise çiftçinin üretim iradesini hedef alıyor. Bugün çiftçi kazanamıyor, motorin olmuş 67 lira, pancarın maliyeti fırlamış 48 liraya, şeker pancarı 31 lira; çiftçi göz göre göre batıyor. Çiftçiye destek olmak yerine neden yeni yasaklar ve yeni cezalar getiriliyor? 'Sözleşme yoksa pancar ekimi de yok.' diyorsunuz. Gırtlağına kadar borca batmış çiftçinin sözleşme masasında özgür iradesi kalır mı? Sizin yaptığınız pazarlık gücü sıfırlanmış çiftçiyi şirketlere yem etmektir. Bunun adı planlanma değildir, bunun adı çiftçiyi öz yurdunda parya yapmaktır" ifadesini kullandı.

Genel Kurul'da kanun teklifinin 19'uncu maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin, kanun teklifinin kalan maddelerini görüşmek için 11 Haziran Perşembe günü 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA