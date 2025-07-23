İtalya ve Cezayir liderleri, Gazze konusunda uluslararası topluma çağrı yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de durumun dramatik olduğunu ve hiçbir askeri harekatın sivillere yönelik saldırıları haklı çıkaramayacağını belirtirken, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da uluslararası toplumun, Filistin halkına yönelik düşmanlıklara son verme sorumluluğunu üstlenme zamanının geldiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün Roma'da yapılan 5. İtalya-Cezayir Hükümetlerarası Zirve toplantısı için Villa Pamphili konukevinde bir araya geldi.

İki liderin huzurunda ilgili bakan ve kurumların temsilcileri, ekonomik işbirliği, ticaret, enerji, savunma, düzensiz göçle mücadele ve eğitim-kültür alanında işbirliğini derinleştirmeye yönelik farklı anlaşmaları imzaladı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın açıklaması yapan liderlerden ev sahibi Başbakan Meloni, "İki ülke arasındaki dostluk eskiye dayanıyor ancak bugün geldiği nokta daha önce hiç bu kadar güçlü ve sağlam olmamıştı." dedi.

Meloni, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'dan gaz alımlarını durdurmalarıyla Cezayir'in bu konuda bir numaralı tedarikçileri haline geldiğine işaret ederek, "Enerji, bu işbirliğinin en temel sütunlarından biri. İtalya, Avrupa'ya enerji 'hub'ı olma hedefinde. Bu hedefe, Cezayir'in değerli işbirliği olmadan ulaşamayız." diye konuştu.

"Eni" ile Cezayirli "Sonatrach" arasında yeni bir mutabakat zaptının imzalandığını, bundan memnuniyet duyduğunu belirten Meloni, yeni enerji ve dijital koridorlar üzerinde de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Meloni, yasa dışı göçle mücadelede Cezayir ile mükemmel bir işbirliğine sahip olduklarını dile getirirken, yeni imzalanan SAR (Arama ve Kurtarma) alanları konusundaki anlaşmanın bu süreci güçlendirdiğini ve Cezayir'in bu konuda güvenilir ortak olduğunu aktardı.

Meloni ayrıca iki ülkenin kültürel alanda, milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda İtalya ve Cezayir'de yaşamış Hristiyan Azizi Augustinus'a yönelik ortak bir proje başlattıklarını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tebbun ile uluslararası konuları da görüştüklerini aktaran Meloni, "Ukrayna'daki savaşı durdurmak ve Ukrayna halkına barış ve güvenlik dolu bir gelecek sağlamak için ortak bir kararlılık var." yorumunu yaptı.

Meloni, "Libya'daki durumu görüştük ve açıkça istikrara ve ülkedeki bölünmeleri giderecek siyasi bir sürecin yeniden başlatılmasına ihtiyaç duyduğumuzu paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İki lider de Gazze'deki duruma dikkati çekti

Başbakan Meloni, Orta Doğu ve Gazze'deki durumu da ele aldıklarını dile getirerek, "Gazze'deki durumun dramatik olduğunu ve hiçbir askeri harekatın sivillere yönelik saldırıları haklı çıkaramayacağını yineliyorum. Hepimiz, çatışmaların sona ermesi ve iki devletli çözüm perspektifi için ciddi bir sürecin yeniden başlatılması adına çaba harcıyoruz." sözlerini sarf etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da "Uluslararası toplumun Filistin halkına yönelik düşmanlıklara son verme sorumluluğunu üstlenmesinin zamanı geldi. Orta Doğu'da yaşananlar konusunda derin endişelerimizi dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tebbun, bölgedeki istikrarsızlığa son vermek için acil çözümler gerektiğini vurguladı.

Tebbun, zirvenin sonuçlarından memnun

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İtalya ile yürütülen işbirliğinin "örnek ve model niteliğinde" olduğunu söyleyerek, "Bu zirve vesilesiyle Roma'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti yinelemek isterim. İtalya ile yürüttüğümüz sürekli koordinasyon ve dostane ilişkiler, örnek teşkil eden bir işbirliği modeline dönüşmüştür." görüşünü paylaştı.

Zirve vesilesiyle operasyonel adımlar attıklarını kaydeden Tebbun, "Bu adımlar, tarihe dayanan ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye ve farklı alanlara yayılacak yeni işbirliği köprüleri kurmaya yönelik güçlü irademizi ortaya koymaktadır. Bugün ulaştığımız düzey, İtalya ve Cezayir arasındaki stratejik ortaklığın ufkunu genişletmektedir." dedi.

Tebbun, enerji alanında İtalya ile olan işbirliklerinden övgüyle bahsederek, "İtalya, Avrupa'da enerji alanındaki güvenilir ve referans ortağımızdır. Bugün imzalanan anlaşmalar, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda güvenlik açısından da büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Zirvede ayrıca Sahel bölgesi ve Batı Sahra konularının da gündeme geldiğini belirten Tebbun, Sahel'de güvenliğin sağlanması için çabaların artırılması gerektiğini, Batı Sahra konusunda ise uluslararası hukuka saygılı siyasi bir çözümün önemini dile getirdi.

Zirvenin ardından iki lider, yine Roma'da 400'den fazla şirketin katılımıyla yapılan iş forumunun kapanışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tebbun, İtalyan iş insanlarını; yenilenebilir enerji, eczacılık sektörü, altyapı, madencilik, dijital dönüşüm, tarım ve turizm gibi alanlarda yatırım yapmaya çağırdı.

Meloni de bugün Cezayir ile ortak tarihlerine işbirlikleri bakımından yeni bir sayfa yazdıklarını ifade etti.

İş forumunda, tarım, ilaç, ulaştırma, altyapı ve inovasyon sektörlerinde yaklaşık 30 ticaret anlaşması imzalandı. Zirve ve iş forumunda imzalanan ikili anlaşma sayısı 40'ın üzerinde oldu.

Bu arada, Eni şirketinden Sonatrach ile imzalanan mutabakata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce imzalanan "Zemoul El Kbar" sahası anlaşması ve "Reggane II" bölgesinin tahsisiyle birlikte, 2028 yılına kadar yıllık 5,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz üretiminin artırılmasının hedeflendiği ve bu çerçevede toplam yatırım miktarının 8 milyar doları aşacağı belirtildi.

Diğer taraftan, zirveye yönelik ortak bildiride de bir sonraki hükümetler arası zirvenin de 2027 yılında Cezayir'de yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.