İtalya'da Sanremo Müzik Festivali'nde İsrail'e destek açıklaması protesto edildi

İtalya'da geçen hafta düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde savaşı eleştiren mesajlar veren sanatçılara karşı, İsrail'e destek açıklaması yapan festival yayıncısı devlet televizyonu RAI'nin yönetimi ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları ülke genelinde bir kez daha protesto edildi.

Avrupa'nın en eski şarkı yarışması olan Sanremo Müzik Festivali'nin 10 Şubat'taki finalinde Tunus asıllı İtalyan rapçi Ghali Amdouni'nin "Soykırımı durdurun" çağrısı yapmasına, İsrail'in Roma Büyükelçisi Alon Bar'ın tepki göstermesi ve bunun üzerine RAI Üst Yöneticisi Roberto Sergio'nun da İsrail'in yanında tutum almasına yönelik tepkiler sürüyor.

Başkent Roma'da Mazzini Caddesi'ndeki RAI Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık 4 bin kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ve dövizlerle hem İsrail'in Gazze'ye saldırılarını hem de RAI yönetiminin tutumunu protesto etti.

Mitingde yapılan konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı belirtilirken, RAI kanalı kamu yayıncılığı yapmaya davet edilerek Filistin'de yaşananlara bültenlerinde "yeterli" süre vermemesi sebebiyle eleştirildi.

Gösteride, "Benim adıma değil", "Bizi sansürlemeyin", "Ateşkes", "Bütün gözler Refah'ta", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler dikkati çekti.

Mitingde göstericiler, RAI yönetimine yönelik sık sık "Utanın" ve "İstifa, istifa", İsrail'e yönelik "Soykırım yapmayı kesin" şeklinde slogan attı.

Bir göstericinin de RAI Genel Merkezi önündeki yola sprey boya ile "Özgür Filistin" yazdığı görüldü.

Roma'da RAI önündeki protestoya katılan soyadını açıklamak istemeyen Davide, "RAI'den kesinlikle hiçbir şey beklemiyorum maalesef. Hem İsrail hem Filistin'den bahsettiklerinde eşitlik olmasını arzu ederim. RAI'de ne yazık ki sadece İsrail'den bahsediliyor." dedi.

Davide, RAI'deki bülten ve programlarda sadece 7 Ekim'de olanların konuşulduğuna dikkati çekerek, "7 Ekim'den bu yana her gün aralıksız bir kıyım yaşanıyor ki Filistin halkı yıllardır bununla karşı karşıya. Bu 7 Ekim'de başlayan bir mesele değil, en az 50 yıldır süren bir mesele. Ne yazık ki RAI, Filistin'de yaşananları gizliyor." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlarla ilgili ne düşündüğü de sorulan Davide, "Bence hemen ateşkes olmalı. Ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. (İsrail) İşgal altındaki topraklardan mutlaka çekilmeli. Bir adım değil, 100 adım geri atmalılar. Ama maalesef (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu orada olduğu sürece orada bu olmayacak, bunu biliyoruz. İtalya'nın bunu anlamasını, hükümetin anlamasını ve tıpkı ABD'dekilerin yapmayı düşündüğü gibi geri adım atmasını umuyoruz." yanıtını verdi.

Öte yandan, başkent dışında kuzeydeki Torino ve Trieste kentlerinden güneydeki Palermo'ya kadar pek çok şehirde RAI kanalının İsrail yanlısı tutum almasına yönelik protestolar devam etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Torino'daki yürüyüş sırasında Başbakan Giorgia Meloni ile İsrailli mevkidaşı Netanyahu'nun el sıkıştığı bir fotoğraf karesi de ateşe verildi.

Verona kentindeki yürüyüşte polis göstericilere copla müdahale etti

Ülkenin kuzeyindeki Verona kentinde düzenlenen yürüyüşte, Filistin destekçileri, "Soykırımı durdurun" çağrısıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Ellerine sürdükleri kırmızı boyalarla Gazze'de katliam yaşandığına dikkati çeken göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, kentteki silah fuarına yürümek isteyince zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

Arbedeler sırasında güvenlik güçleri göstericilere copla müdahalede bulundu.

Bu arada, dün Roma'nın ortasından geçen Tiber nehrindeki bir köprüye, üzerinde karpuz dilimi yiyen Netanyahu resmi bulunan ve altında "Soykırımı durdurun" yazan büyük bir pankart asıldı.