İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyledi.

Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıranın ardından bu sabah Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye açıklamalarda bulundu.

Andersson, "Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracağız. Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşup anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Süreci yapıcı olarak değerlendiren Andersson, "Müzakereyi yürüten arkadaşlarımızla çalıştık, Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık. Bir odada üç kişi oturuyorsa ve anlaşmak istiyorsa, bunu yapabilirsiniz." dedi.

Andersson, "Bu süreçte kim daha çok taviz verdi" sorusunu ise cevaplamak istemedi.

Bu arada, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasına ilişkin "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirterek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini ve bu yönde hareket edecek 35 milletvekilinin de mecliste bulunduğunu iddia etti.