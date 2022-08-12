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İsveç'te Sol Parti lideri, parti milletvekillerinin PKK paylaşımını onaylamadığını açıkladı

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İsveç'te Sol Parti lideri, parti milletvekillerinin PKK paylaşımını onaylamadığını açıkladı

İsveç'te Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar, partisinden milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini onaylamadığını belirtti.

İsveç'te Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar, partisinden milletvekillerinin terör örgütü Pkk'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini onaylamadığını belirtti.

Dadgostar, Aftonbladet gazetesine, Visby kentinde 7 Temmuz'da Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas'ın terör örgütü YPG/ Pkk'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Nooshi Dadgostar, partisinden milletvekillerinin bu hareketini onaylamadığını ve kendisinin böyle eylemde bulunmayacağını ifade etti.

Başbakan, Sol Parti milletvekillerinin PKK bayrağıyla poz vermesini kınamıştı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Andersson, İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, "PKK sadece İsveç değil Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derece uygunsuz." demişti.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek, "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "Kabul edilemez." olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

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