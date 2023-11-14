İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolüne İlişkin Kanun Teklifi, 16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Görüşülecek

İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi, 16 Kasım’da TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sevk edilmişti.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi, 16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sevk edilmişti.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim'de imzalanarak TBMM Başkanlığı'na sevk edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında; " İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir" açıklamasını yapmıştı.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 13.00'te toplanacak. AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyonda, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

Komisyonda ayrıca yedi uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi daha gündeme gelecek.