Üye Girişi
Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül, spor lisansı sahibi öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyor

Güncelleme:

İstanbul Valisi Davut Gül, spor lisansı sahibi öğrenci sayısını 1 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Gül, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'na katılarak öğrencilerin testlerini izledi ve konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, spor lisansı sahibi öğrenci sayısını 1 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gül, Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 3'üncü sınıflardaki 300 öğrencinin genel tarama test ve ölçümlerinin yapıldığı Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'na katıldı.

Öğrencilerin geçtiği testleri izleyerek onlarla sohbet eden Vali Gül, yaptığı konuşmada, İstanbul Valiliği Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında bütün okullarda spor kulüpleri kurduklarını hatırlattı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Spor malzemelerinin ilçe belediyeleri tarafından temin edildiğini ve çocukların yeteneklerine göre lisanslarının çıkarıldığını aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 milyon civarında öğrencimiz var, 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasını amaçlıyoruz. Bugünkü çocuklarımızla yaklaşık 253 bin öğrencimizin taramaları devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık yüzde 15'inin taraması tamamlandı. Malzemeleri Başakşehir'de olduğu gibi ilçe belediyelerimiz temin ediyor. Günün sonunda çocuklarımızın spor yaptığı, müsabaka yaptığı, yeteneklerin olimpiyatlara kadar gidecek yolunun açıldığı bir süreç."

Vali Gül'e, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile spora başlama yaşındaki yetenekli çocukların tespiti ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Türkiye Spor Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title