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İstanbul Valisi Davut Gül, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamını ziyaret etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Gül, Usta'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gül, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Usta'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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