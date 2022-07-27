İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Haberler

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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi.

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ÜSKÜDAR'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altunizade Güncel Haberler

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