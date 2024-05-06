İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin İçin Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Üniversitenin Kazlıçeşme Kampüsünün girişinde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, kampüs içinde yer alan ana bahçeye kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile akademisyenlerin cübbeleriyle katıldığı yürüyüşte, katılımcılar ellerinde "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Filistin elbet özgür olacak", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?", "Dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Prof. Dr. Emre Alkin, Topkapı Üniversitesinin kurulduğu ilk günden beri özgürlüğe önem verdiğini belirterek, Gazze'de devam eden soykırıma sessiz kalmayan öğrencilere teşekkür etti.

Türk halkının hiçbir zaman zalimin yanında olmadığını, hep karşısında durduğunu vurgulayan Alkin, "Bugün de dünyanın çeşitli üniversitelerinde, bu zalimliğe karşı duran insanlara karşı gösterilen zalimliğe karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. Önce bizde tedrisat gören kıymetli Gazzeli öğrencilere teşekkür ediyoruz. Onlara başsağlığı diliyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyoruz." şeklinde konuştu.

"Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz"

Eylemde, daha sonra Türkçe ve İngilizce hazırlanan basın açıklaması okundu.

Grup adına Türkçe olarak basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Furkan Düzel, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail barbarlığının, 7 Ekim'den sonra tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak bir soykırım halini aldığını söyledi.

Düzel, İsrail'in saldırılarında, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini, binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiğini aktaran Düzel, şunları söyledi:

"Egemen güçler ile uluslararası örgütler, vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır."

Düzel, özellikle geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize Topkapı Üniversitesi üniversite teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SayStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden bebekler, akademisyenler, öğrenciler ve çocuklar için dua edildi.