İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Haberler

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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

ŞİŞLİ'de iki katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de iki katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sıralarında  iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Binadan yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler tüm binayı sardı.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti.  Alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Yangını görerek olay yerine gelen Hasan Mutlu "Yukarıdan gelirken dumanları gördüm. Burası boş metruk bina. Kimse yaşamıyor. Ama dilenciler kalıyordu"dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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