İstanbul Havalimanı Taksicileri: Taksicileri hedef gösterenler saldırı ve cinayetlerin sorumlusudur

İZMİR'de taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Maalesef son yıllarda esnafımız aleyhinde sürekli linç kampanyası yapılmaktadır. Her fırsatta bizler kötülenmekte ve hedef gösterilmekteyiz. Geçen hafta İzmir'de yaşanan ve meslektaşımız Oğuz Erge'nin vefatına sebep olan olayda, sayısını unuttuğumuz yüzlerce gasp, saldırı, yaralanma ve sözlü tartışmalar bu karalama kampanyasının bir etkisidir" dedi.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesi ve taksicilere yönelik saldırılara tepki göstermek için bir araya geldi. Taksiciler, kooperatif merkezinde 'Taksicileri hedef gösterenler saldırı ve cinayetlerin sorumlusudur' yazılı pankart açarak can güvenliklerinin olmadığını söylediler. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can taksiciler adına açıklama yaptı.

"VATANDAŞIMIZIN GÖZÜNDE İTİBAR KAYBEDİYORUZ"

Fahrettin Can, "Bu olay taksi esnafımızla birlikte vicdan sahibi tüm insanlığı üzmüştür. Bizler artık bu olayların son bulmasını diliyoruz. Taksiciler olarak 60 yıldır onurla ve gururla İstanbul halkına hizmet veriyoruz. Bizler esnaf ve ahilik ahlakı çerçevesinde ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz. Maalesef son yıllarda esnafımız aleyhinde sürekli olarak linç kampanyası yapılmaktadır. Her fırsatta bizler kötülenmekte ve hedef gösterilmekteyiz. Yıllardır süren bu planlı saldırılar sonucu bizler vatandaşımızın gözünde itibar kaybetmekte ve adeta hedef gösterilmektedir. Geçen hafta İzmir'de yaşanan ve meslektaşımız Oğuz Erge'nin vefatına sebep olan olayda sayısını unuttuğumuz yüzlerce gasp, saldırı, yaralanma ve sözlü tartışmalar bu karalama kampanyasının bir etkisidir" dedi.

TAKSİCİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Taksici esnafının maruz kaldığı diğer olayın ise korsan taşımacılık olduğunun altını çizen Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çevreler, paranın gücü ile sektörümüzü sürekli karalamakta, TV ve sosyal medyada algı ve manipüle haberleriyle PR çalışmalarını sürdürmektedir. Amaçları, hizmet ettiğimiz ve velinimetimiz olan halkımızla bizi karşı karşıya getirmektedir. Emek hırsızı bu korsanlar haksız ve hukuksuz şekilde emeğimizi çalmaktadır. Bizler bu emek hırsızlarını taksici dostu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililere şikayet ediyoruz. Bu korsanlar için caydırıcı cezalar, erişim engeli ve emniyetimizden daha çok denetim istiyoruz."