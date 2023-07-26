İstanbul Havalimanı'nda Yazar Kasaların İçinde Gizlenmiş 6,5 Kilo Kokain Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinde yaptıkları aramada yazar kasalarda kullanılan rulo halindeki kağıtların içine gizlenmiş 6 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiya'dan hareket eden bir yolcu uçağındaki kişi ekiplerin şüphesi üzerine takibe alındı. Ekipler, şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran kişinin valizi x -ray tarama cihazına götürüldü. Valizden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi. Aramalar sonucu şüphelinin valizinde eşyalarının arasına gizlenmiş vaziyette 3 pakette toplam 12 adet kağıt rulo olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde yazar kasa rulolarının arasına gizlenmiş halde x - ray tarama cihazında görünmesini engellemek amacıyla alüminyum ambalajlara sarılmış toz maddeler olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, rulolara gizlenmiş maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Valizden toplam 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.