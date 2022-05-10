İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Modern Dans Topluluğu'nun Yunus Emre projesi…

"Bir Bedenden İçeri"

Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde…

Geçtiğimiz ay prömiyer yapan ve seyircilerin yoğun beğenisini kazanan bu özel kreatif buluşmanın amacı; Yunus Emre'nin yaradılana verdiği değer ve manevi yaşama dair dikkatimizi çektiği olgular açısından onun zamansız kimliğinin ön plana çıkarılması.

MDTistanbul Proje Yönetmeni Beyhan Murphy'nin hem Devlet Opera ve Balesi içinden hemde bağımsız alandan davet ettiği 13 koreografın katıldığı projede, her koreograf Yunus Emre'nin sözlerinden yada şiirlerinden bir tane seçti ve manasından yola çıkan 5 dakikalık bir mini koreografi hazırladı.

Yine bu projede bir ilk olarak;Devlet Opera ve Balesi'nde 13 dans yaratıcısı bir program altında toplandı. 7 koreograf Devlet Opera ve Balesi'nden; 6 koreograf ise bağımsız ve üniversite sektörünün modern-çağdaş dans koreograflarıdır.

Sahne yönetmenliğini Beyhan Murphy'nin yaptığı projede koreografileri; Alper Marangoz, Aslı Öztürk, Bedirhan Dehmen, Can Gökdoğan,Deniz Alp, Ebru Cansız, Emre Karaca, Evrim Akyay, Handan E.Doğan, Huri Murphy, Işıl Derya Bıçakçı, Mert Öztekin ve Özgür Adam İnanç hazırladı. Kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı Taner Aydın'a, sahne düzenleme MDTist' e ait.

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