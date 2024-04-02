İstanbul'daki yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.