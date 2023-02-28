İSTANBUL'DA TSUNAMİ ANALİZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Denizi ile kıyısında bulunan ilçelerde 'Tsunami Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme panoları bulunuyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi'nin yürüttüğü çalışmada, 17 ilçede 131 tsunami bilgilendirme panosu yerleştirildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Şamil Şen, "Tsunami için yapılan çalışmalar oldukça iyi. Bazı riskler için önlemler alınmış. Çeşitli bilgilendirme panoları var. Halkımızın bunlara dikkat etmesi lazım, deprem olduktan sonra sahile koşmaması gerek" dedi.

"TSUNAMİNİN İSTANBUL İÇİN ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"DEPREMLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİYİ KULLANMAK ÖNEMLİ"

"TSUNAMİDEN KORUNMAK İÇİN GÜVENLİ BÖLGE BİRKAÇ 100 METREDİR"

"DERE YATAKLARI, NEHİR AĞIZLARI, LİMANLAR RİSKLİ"

KIYI ŞERİTLERİ ETKİLENİR

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