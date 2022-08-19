İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkisini gösteriyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ile Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Haliç köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde görüş mesafesi düştü. İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli trafik saat 07.35 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Yavuz Sultan Selim Gaziosmanpaşa Bayrampaşa İstanbul Güncel Haberler

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