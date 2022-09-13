Son dakika haberi: İstanbul Başsavcılığı: Örgütlü Suç ve Dolandırıcılıktan 55 Şüpheli Gözaltına Alındı, 17 Kişi Aranıyor

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Zonguldak'ta yapılan operasyonlar sonucunda; 55 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Zonguldak'ta yapılan operasyonlar sonucunda; 55 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişilerin hayatına ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş her türlü yenilecek ve içilecek şeyleri veya ilaçları tedarik etmek veya satmak ya da bulundurmak" suçlarından operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu akşam yaptığı açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 2022/55871 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişilerin hayatına ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş her türlü yenilecek ve içilecek şeyleri veya ilaçları tedarik etmek veya satmak ya da bulundurmak' suçlarından 13 Eylül 2022 tarihinde İstanbul il genelinde 20, Zonguldak ilinde 1 adres olmak üzere toplam 21 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınmış, 17 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam etmektedir.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet cep telefonu, 6 adet tablet, 27 adet masaüstü bilgisayar, 4 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet hard disk, 4 adet flash bellek, 7 adet açık hat, 1 adet ilaç basma makinesi, 1 adet ilaç kurutma makinası, 500 kutu cinsel içerikli ilaç, 239 bin Türk lirası nakit para ve 60 gram altın ele geçirilmiş ve ele geçirilen suç eşyalarına el konulmuştur.

GEYİK, CEYLAN, DEVE KUŞU, SİYAH KUĞU, TAVUS KUŞU

Yine suçtan elde edilen paralarla alındığı tespit edilen çiftlikte yapılan aramada ise; 2 adet kızıl geyik, 1 adet ala geyik, 2 adet Avrupa muflon (yaban koyunu), 1 adet ceylan, 1 adet erkek tavus kuşu, 2 adet emu deve kuşu, 1 adet nando deve kuşu, 1 adet siyah kuğu, 2 adet alpaka, 2 adet cüce keçi olduğu tespit edilmiş, suçtan elde edilen çiftliğe ve hayvanlara resen el konulacaktır."