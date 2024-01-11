İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ( Akom ) verilerine göre, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Akom'dan ayrıca "Yollarda 'gizli buzlanma' olabilir" uyarısı da yapıldı.

İBB Akom'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta başına (pazartesi) kadar 4-6 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edileceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, çarşamba (dün) mola veren yağışların cuma (yarın) öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 16-25 Ocak günleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 °C üzerinde seyretmesi bekleniyor.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM'dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda 'gizli buzlanma' olabileceği uyarısı yapıldı. Gizli buzlanma nedeniyle BEUS mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.