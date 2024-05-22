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İstanbul'da düzenlenen Wako Dünya Kick-Boks Kupası'nda Türk sporcular başarılı oldu

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İstanbul'da düzenlenen Wako Dünya Kick-Boks Kupası'nda yarışan Termeli lise öğrencisi Göknur Gülten dünya birincisi, lise öğrencisi Alperen Keleş ise dünya ikincisi oldu. Başarıları dolayısıyla sporcular makamlarda ağırlanarak ödüllendirildi.

İstanbul'da düzenlenen Wako Dünya Kick-Boks Kupası şampiyonasında yarışan Termeli lise öğrencisi Göknur Gülten dünya birincisi, lise öğrencisi Alperen Keleş ise dünya ikincisi oldu.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Maytalman,41 ülke ve 4000 sporcunun katıldığı yarışmadan dünya birinciliği ve ikinciliği ile dönen sporcuları makamında ağırladı.

Başarıları dolayısıyla Göknur Gülten ve Alperen Keleş'i tebrik eden Maytalman, iki sporcuyu ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de sporcuları makamında ağırlayarak, başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere, İlçe Halk Eğitim Müdürü Münir Yüksel ile Terme Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi İlker Şen eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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