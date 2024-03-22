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İstanbul'da deprem korkusu seçimlerin belirleyici unsuru

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İngiliz "The Economist" dergisinin haberinde, depreme dayanıklılığın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kampanyasının ana temalarından biri haline geldiği ve seçimlerin belirleyici unsurunun "deprem hazırlığı" olduğu bildirildi.

İngiltere merkezli derginin, "İstanbul'daki Belediye Başkanlığı yarışında deprem korkusu öne çıkıyor" başlıklı haberinde, seçimlerin belirleyici unsuruna değinildi.

Haberde, İstanbul'un yaşlanan konut envanterinin durumuna ilişkin endişelerin, 53 binden fazla kişinin ölümüne neden olan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana giderek arttığına işaret edildi.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul'un benzer bir felakete hazırlandığına değinilen haberde, önde gelen sismologların, 2030'dan önce bölgede 7,0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde gördükleri kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük şehrinin buna hazır olmadığı ifade edilen haberde, "İstanbul'un altyapısı oldukça iyi durumda, ancak binaları öyle değil; çoğunluğu gerekli yönetmeliklere uygun değil." denildi.

Ana muhalefetteki CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yer sarsılmaya başladığında yaklaşık 200 bin binanın çökme veya onarılamaz şekilde hasar görme riski altında olduğunu söylediği aktarılan haberde şunlar kaydedildi:

"Depreme hazırlıklı olmak, 31 Mart'ta belediye başkanları ve meclis üyeleri seçilirken birçok İstanbullunun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki seçmenlerin aklında olacak. İmamoğlu'nun kendi işi de tehlikede olacak."

" Murat Kurum, seçilmesi halinde 5 yıl içinde 650 bin yeni konut teslim etme sözü verdi"

Haberde, depreme dayanıklılığın, İstanbul'un belediye başkanlığı kampanyasının ana temalarından biri haline geldiğine dikkat çekilerek "İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde 5 yıl içinde 650 bin yeni konut teslim etme sözü verdi." denildi.

Haberde İmamoğlu'nun, 50 bin yeni binanın inşaat maliyetlerinin çoğunu karşılamak gibi daha mütevazı bir vaatte bulunduğuna değinildi.

İmamoğlu'nun seçildiği 2019'dan bu yana belediyenin inşaat şirketinin sadece 10 bin konutun yapımını tamamladığına dikkat çekilen haberde, yıkılan bina sayısının ise 2 bini geçmediğinin altı çizildi.

Kaynak: AA / Güncel

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