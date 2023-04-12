İstanbul'da DEAŞ, EL KAİDE, ÖİH operasyonu: 15 gözaltı

İSTANBUL'da DEAŞ, El Kaide ve ÖİH)terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da DEAŞ, El Kaide ve ÖİH)terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve Özbekistan İslami Hareket (ÖİH) terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 8 ilçede 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.