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İstanbul'da 4 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul'da 4 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

İstanbul Başakşehir ve Avcılar'da 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Başakşehir ve Avcılar'da 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de 2 iş yeri ve oto hırsızlığı ile Avcılar'da bir iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 4 olayın failinin aynı kişi olduğunu belirleyerek, şüpheli Azad K'yi Başakşehir'de gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İstanbul Avcılar Güncel Haberler

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