İstanbul'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni düzenlendi

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törendeki konuşmasında, dersbaşı yapan öğrencilere, emeğiyle yol açan öğretmenlere ve eğitim ailesinin bütün mensuplarına sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bu yıl daha çok çocuğun yüzündeki tebessümü çoğaltmak, daha çok öğretmenin emeğini taçlandırmak ve daha çok annenin ve babanın duasını almak için var güçleriyle çalışacaklarını dile getiren Tekin, eğitimin, insan onurunun, adaletin, demokrasinin, hukuk devletinin ve ekonomik kalkınmanın ana unsuru olduğunu, 2002'den bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde atılan adımların ülkedeki bu kavramların yerleşmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Bakan Tekin, "Sayenizde yapılan devrimlerle eğitimde etnik, dini ya da ideolojik nedenlerle haysiyeti zedelenen kitleler onurlu bir programa sahip oldu. Katsayı zulmü ile ötekileştirilen okullarımız ve öğrencilerimiz adaletle tanıştı. Bu ülkenin asli unsuru olan ama inanç ve kimliklerini gizlemek durumunda kalan dindar Müslümanlar, Alevi vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız, gayrimüslim vatandaşlarımız bu ülkenin onurlu birer yurttaşı olduğunu hissettiler. Katsayı adaletsizliğini ve başörtüsü zulmünü kaldırarak gençlerimizi inançlarıyla eğitimleri arasındaki ikilemden kurtardınız." ifadesini kullandı.

"Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersleriyle Kürtçe başta olmak üzere bu toprakların kadim dillerinin, okulların güvenli iklimine girdiğini belirten Tekin, üniversite ve kamu binalarında yıllarca bodrumlara itilmiş ibadet alanlarının, hak ettiği normal katlara taşındığını vurguladı.

Tekin, 1980 darbesinin vesayeti kurumsallaştırmak için dayattığı milli güvenlik dersinin yerini "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersine bıraktığını dile getirerek, 28 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılan öğretmenlerin meslek onurunun iade edildiğini, binlercesinin sınıflarına döndüğünü anlattı.

"Hukuku kuran, demokrasiyi genişleten bu çizgi, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin de gerçek zemini oldu"

Yusuf Tekin, 24 yıldır izlenen bu demokratikleşme çizgisinin, siyasetin ve toplumun nefesini açan bir iklim doğurduğunu belirterek, "Yasakları kaldıran, hukuku kuran, demokrasiyi genişleten bu çizgi, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin de gerçek zemini oldu. Terör, yasaklardan, eşitsizliklerden ve güvensizliklerden beslenir, biz ise sizin liderliğinizde adım adım terörün kaynaklarını kuruttuk. Kuruluşumuzdan beri hareketimizin ana ekseni olan 'Yasaksız ve demokratik Türkiye' idealini, siz tarihi öngörünüzle devletin kalıcı siyasetine dönüştürdünüz, vesayetin gölgesini dağıttınız, millet iradesinin önünü açtınız." diye konuştu.

Bir sanatçının Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği ülkeden, TRT Kürdi'nin 24 saat yayın yaptığı, Kültür Bakanlığının Kürtçe eserler bastığı, okullarda Kürtçe ve Zazaca'nın seçmeli olarak okutulduğu, özel kurslarla öğretilmesinin serbest olduğu bir zemine gelindiğini vurgulayan Tekin, kavga eden değil dinleyen bir devlet dilini benimsediklerini aktardı.

Tekin, bu sayede adaletin sesinin yükseldiğini, eşitlik zemininin sağlamlaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz bu hakikati büyüten güven, 'Terörsüz Türkiye' ufkumuzun asıl dayanağıdır. Bu iradenin siyasi mimarı ve milli vicdanın rehberi olarak, her kritik dönemeçte vesayete direndiniz, milleti özne kıldınız, devletin dilini milletin kalbiyle buluşturdunuz. Bu çizginin bugün devlet aklıyla tahkim edilmesinde milli birlik hassasiyetini tavizsiz savunan Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli desteğini de özellikle not düşüyor, kıymetli destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin geniş rızasıyla tahkim edilen bu ortak zemin, güvenliği hukukun gücüyle, kalkınmayı fırsat eşitliğiyle birlikte ilerletecek, böylece huzuru kalıcı, birliği daha da sağlam kılacaktır."

Terörden arınmış, huzuru kökleşmiş, kalkınma iklimi güçlenmiş bir Türkiye'nin en büyük yatırımının evlatlarına yaptığı yatırım olduğuna işaret eden Tekin, eğitimin, Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam teminatı olduğuna dikkati çekti.

Yusuf Tekin, bakanlık olarak attıkları her adımla iyiliği kolaylaştıran, kötülüğü zorlaştıran bir toplumsal düzen hedeflediklerine işaret ederek, sağlıklı bir eğitim ekosisteminin, özgür, huzurlu ve adil bir toplumsal ekosistemle birlikte var olduğunu, politikalarını bu bütünlük içinde kurguladıklarını kaydetti.

Bu anlayışın kurumsal karşılığı olarak Türkiye'nin kendi ufkuna yakışan en önemli adımlardan birinin geçtiğimiz yıl eğitim hayatına dahil ettikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu anlatan Tekin, "Büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim ki Maarif modelimiz, eğitimde çağdaş ve milli bir dönüşümün sembolü olarak tüm eğitim camiamızda derin ve güçlü bir karşılık bulmuş, daha şimdiden önemli başarılar elde etmemize imkan sunmuştur." dedi.

Başlangıç dersi, aile ve yeşil vatan vurgusu oldu

Bakan Tekin, modelin, eğitimde sadece akademik performansı değil, aynı zamanda karakter gelişimini, ahlaki değerleri ve sosyal sorumluluğu da önceleyen anlayışıyla Türkiye Yüzyılı idealini muştulayan aydınlık bir geleceğin rehberliğini sunduğuna dikkati çekerek, "Bu modelle evlatlarımızı değerleriyle güçlü, bilimiyle yetkin kılan, merakını bilime, emeğini üretime, enerjisini spora ve sanata yönlendiren güvenli bir öğrenme zemini sunuyoruz. Böylece milli ve manevi değerlerimizi, adalet duygusunu, emaneti koruma şuurunu, aile ve kültüre sadakati, dilimizin kudretini, tarihimizin hafızasını ve medeniyet birikimimizi birlikte büyütüyoruz." sözlerini sarf etti.

Geçen yıl eğitim öğretim yılının başlangıç dersini "Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması" temasıyla başlattıklarını anımsatan Tekin, paylaşılan bir rapordaki veriyi katılımcılara aktararak, "İsrail'in Gazze'deki zulmü neticesinde yaklaşık 20 bin çocuğumuz şehit oldu. Bunlardan en az 1000 tanesi bir yaşın altında. Rapordaki veriye göre yaklaşık 52 dakikada bir çocuk şehit ediliyor. Bu vesileyle bir kez daha İsrail'in bu zulmünü huzurlarınızda kınamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu bütünlük içinde bu yıl 'aile vurgusu' ve 'yeşil vatan vurgusu' olmak üzere iki ana temayı başlangıç dersine aldıklarını dile getiren Tekin, şunları paylaştı:

"Türkiye Yüzyılı'nın okullarını, yüreği vatan muhabbetiyle, zihni ilimle, vicdanı merhametle yoğrulmuş nesillerle buluşturana dek asla durmadan, asla geri adım atmadan çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu toprakların dili de ezgisi de duası da birbirinin hasmı değil, hasletidir. Biz evlatlarımızı birbirinin diline, inancına, emeğine hürmetkar yetiştireceğiz. Bilgilerini hikmete, becerilerini iyiliğe, hayallerini insanlığa faydaya çevirecekleri bir iklim oluşturacağız. Bilginin kıymetini, emeğin izzetini, merhametin kudretini büyüteceğiz. Sınıfta adaleti, okulda güveni, memlekette birliği tahkim edeceğiz. Şehitlerimizin hatırasını, öğretmenlerimizin fedakarlığını, analarımızın duasını baş tacı edip, evlatlarımızın ufkunu Türkiye Yüzyılı'nın ufkuyla birleştireceğiz. Aklı ilimle, kalbi değerle, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir nesil yetiştirmek için durmadan çalışacağız. Ne cehalete fırsat vereceğiz ne nifaka, ne emeği zayi edeceğiz ne umudu eksilteceğiz. Allah'ın izni, milletimizin duası, devletimizin kudretiyle bu yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz."

"11 Kasım'da vatandaşlarımızın tamamını Milli Ağaçlandırma Günü'nde alanlara bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bu yıl yaklaşık 6 binin üzerinde orman yangınıyla mücadele ettiklerini, hava ve kara gücüyle kahraman ormancıların gece gündüz mücadeleleriyle birlikte bütün yangınları söndürdüklerini, ancak önemli olanın bu yangınların hiç çıkmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu uğurda şehitler olanların bulunduğunu anımsatan Yumaklı, "Cenabıhak'tan hepsine rahmet diliyorum. Onların gayreti sayesinde birçok yangını da hamdolsun büyümeden söndürmüş olduk." dedi.

Bakanlık olarak sadece ormanları korumak için değil, aynı zamanda yeşil bir Türkiye için var güçleriyle mücadele ettiklerini kaydeden Yumaklı, "Bir yandan ormanlarımızı korurken, diğer yandan da yeşil vatanımızı geliştiriyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki bu mücadelede en büyük destekçimiz milletimizin duaları ve onların bize sunduğu son derece önemli destekleri. Vatandaşlarımızın duyarlı olması bu mücadeleyi başarıya ulaştırmamıza sebep oluyor. Bu anlamda biz de 11 Kasım'da, 7'den 77'ye Türkiye'deki vatandaşlarımızın tamamını Milli Ağaçlandırma Günü'nde alanlara bekliyoruz." diye konuştu.

Bu yılın ilk dersinin "yeşil vatan" olmasının son derece önemli olduğunu ve bu anlamda Milli Eğitim Bakanı ile Milli Eğitim camiasına çok teşekkür ettiğini dile getiren Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerini yanlarında hissettiklerini vurguladı.

Yumaklı, bütün çalışmalarında işbirliği içinde oldukları kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Cumhurbaşkanı'nın kendilerine verdiği cesaretle Türkiye Yüzyılı'nın yeşil vatanı inşasında çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Eğitim öğretim yılının hem öğretmenlere hem de öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yumaklı, başarılı bir yıl dilediğinde bulundu.