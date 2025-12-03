İstanbul-Bakan Bayraktar: Türkiye, 60 milyar metreküplük bir tüketimle dördüncü büyük doğal gaz ülkesi

Dünya LNG Zirvesi'nde (World LNG Summit) konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , "Bu yıl içerisindeki anlaşmalarla beraber 106 milyar metreküplük uzun dönemli anlaşma yaptık. Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri yaptığımız anlaşmalarla bu rakam 155 milyar metreküpün üzerine çıktı. Türkiye piyasası o kadar büyüdü ki, 60 milyar metreküplük bir tüketimle dördüncü büyük gaz ülkesi. Dün Pakistan'daydık. Türkiye olarak orada 3 tane deniz sahasında ve 2 tane de kara sahasında petrol gaz araması yapacağız. Libya'da, Irak'ta, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde farklı projelere bakıyoruz. Bunlarla beraber de aynı zamanda gazdaki bu çeşitliliği, kendi üretimimizi artıracak şekilde çalışmaların içerisindeyiz" dedi. Zirve açılışının ardından BOTAŞ, SEFE ve ENI ile 10 yıllık anlaşma imzaladı.

25. Dünya LNG Zirvesi (World LNG Summit), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla başladı. Programa Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürü (BOTAŞ) Abdulvahit Fidan, Deput Energy Minister Repul lic of Bulgaria Georgi Samandov ve yatırımcılar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından BOTAŞ ile Almanya Devlet Şirketi SEFE ve İtalyan şirket ENI arasında 10 yıllık LNG tedarik anlaşması imzalandı. 2028 yılında başlayacak olan tedarik süreçleri 1o yıl boyunca her kış döneminde devam edecek. SEFE toplamda 6 milyar metreküp, ENI ise 5 milyar metreküp doğal gaza eş değer LNG'yi BOTAŞ'a teslim edecek. Bu iki anlaşma ile BOTAŞ toplam 11 milyar metreküplük uzun dönemli 2 anlaşmaya imza atmış oldu.

'GÜÇ TALEBİMİZ 30 YILDA TEKRAR 3 KATINA ÇIKMASI BEKLENİYOR'

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'ye baktığımızda, Türk Enerji piyasalarında da aynı küresel trendler yaşıyor. Talep sürekli artıyor. Güç talebimiz son 20 yılda üç katına çıktı ve önümüzdeki 30 yılda tekrar üç katına çıkması bekleniyor. Yapay zekanın, EV'lerin, soğutmanın ve potansiyel olarak tuzdan arındırmanın yıkıcı etkisinden kaynaklanacak talebi tam olarak ölçemediğimiz için bu hala muhafazakar bir tahmindir. Gelecek yıl COP 31 Başkan ülkesi olarak, dekarbonizasyon hala gündemimizdeki en önemli maddelerden biri. Yüzyılın ortasına kadar karbon nötr bir ekonomiye sahip olmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak ve bekleyen zorlukları ele almak için stratejiler geliştirdik. Yenilenebilirler Türkiye'de büyük bir potansiyele sahiptir. Şu anda, toplam kurulu yenilenebilir kapasite açısından Avrupa'da 5. ve dünyada 11'inci sıradayız. Toplam kurulu kapasitemizin yüzde 61'inden fazlası yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Önümüzdeki on yıl boyunca her yıl en az 8-10 GW eklemeyi hedefliyoruz. Nükleer tarafta, Akkuyu NPP'nin ilk birimi 2026'da elektrik üretmeye başlayacak. 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için Sinop ve Trakya bölgelerinde 8 ek reaktör inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Küçük Modüler Reaktörleri gelecekteki enerji karışımımızda önemli bir unsur olarak görüyoruz ve 5000 MW SMR kapasitesine sahip olmayı planlıyoruz. Petrol ve Gaz, enerji politikalarımızın önemli bir parçasıdır. Yukarı akıştan aşağı akışa, burada Türkiye'de ve yurtdışında petrol ve gaza odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

'KARADENİZ'DE ALTI YENİ ARAMA KUYUSU AÇACAĞINI DUYURMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Alparslan Bayraktar, "22 yıl önce tüketim 17,5 bcm idi, bugün neredeyse 60 bcm, bu da Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük 4'üncü gaz pazarı yapıyor. Türk ekonomisi sanayisinin omuzlarında büyürken, enerji ihtiyacı ve dolayısıyla gaz tüketimi de artıyor. Güç üretimi de gaza bağlıdır. Bunun üç ana nedeni var. Kuraklık yılları, küresel olarak olduğu gibi Türkiye için de büyük zorluklardır. CCGT'ler, kuru dönemlerde hidroelektrik santrallerinden enerji üretiminin yerini alır. İkinci olarak, yenilenebilir kapasitemizi nasıl artırdığımızdan bahsettim. Ancak bu yenilenebilir enerjileri entegre etmek, en yüksek yük yönetimi için güçlü şebeke ve esnek yedek tesisler gerektirir. Son olarak, iklim hedeflerimize ulaşmak için kömür santrallerimizi başarılı bir şekilde gaz santrallerine dönüştürmemiz gerekiyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahası şimdi 12inci etabını tamamladık. Bugün bu alandan 4 milyon haneye gaz tedarik ediyoruz. Gelecek yıl Aşama 2'yi tamamlayacağız ve üretim ikiye katlanacak. 2028'de, aşama 3'te dört katına çıkacak. Bugün 6'ıncı sondaj gemimizin Türkiye'ye geldiğini ve gelecek yıl faaliyete geçeceğini ve Karadeniz'de altı yeni arama kuyusu açacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye dışında da fırsatlar arıyoruz. Dün keşif için 3 açık deniz ve 2 kara bloğu imzalamak için Pakistan'daydım. Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya kadar uluslararası ortaklarımızla birlikte yukarı akış fırsatları arıyoruz. ve tüm dünyada daha fazla ortaklığa açığız. Gaz altyapımıza da yatırım yapıyoruz. Tuz Gölü depolama tesisi 1,7 bcm kapasiteye ulaştı ve 2030 yılına kadar 8,5 bcm'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Silivri depolama tesisi 2028 yılına kadar 6 bcm'ye yükselecek. Yıllık tüketimimiz için en az yüzde 20-25 depolama kapasitesine sahip olmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BOTAŞ, 22 FARKLI ÜLKEDEN VE 33 FARKLI ŞİRKETTEN GAZ SATIN ALIYOR'

Bakan Bayraktar, "2016'da, esas olarak Kuzey Amerika'dan gelen LNG'de yaklaşan arz artışını gördük. Stratejimizi bu projeksiyona uygun olarak geliştirdik, yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırmaya karar verdik. Çok kısa bir süre içinde bu kapasiteyi beş kat artırarak günde 161 bcm'ye çıkardık ve bu da pazardaki fırsatları yakalamamızı sağladı. Ayrıca büyük LNG tedarikçileriyle uzun vadeli sözleşmeler yapmaya başladık. Sadece bir yılda, 2025'te imzaladığımız sözleşmeler, bugün imzalayacağımız sözleşmeler de dahil olmak üzere toplam 106 bcm LNG'ye ulaştı. LNG şu anda Türkiye'nin gaz ithalatının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve genellikle son yıllarda ve yakın gelecekte toplam hacmin yarısında dörtte birinden üçte birine kadar değişiyor. Kendi üretimimizle birlikte çeşitlendirilmiş tedarik portföyüne sahip bir gaz ihracatçısı olduk. BOTAŞ, 22 farklı ülkeden ve 33 farklı şirketten gaz satın alıyor. Fazla gaz komşu pazarlara veya komşu gaz ağlarına gider. Son olarak, iklim hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kaldığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bizim için enerji güvenliği ve iklim eylemi birlikte ilerlemeli. Belirttiğim gibi, Türkiye gelecek yıl COP31'e ev sahipliği yapacak ve küresel iklim çabalarına yapıcı bir şekilde katkıda bulunma kararlılığımızı gösterecek" dedi.

"PAKİSTAN'DA 3 TANE DENİZ SAHASINDA VE 2 TANE DE KARA SAHASINDA PETROL GAZ ARAMASI YAPACAĞIZ'

İmzalar atıldıktan sonra açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2016 yılından başlayarak, dünyada gelişecek enerji pazarından istifade edebilmek, özellikle bu esnek ve daha rekabetçi gazı Türkiye'ye getirebilmek için ciddi altyapı yatırımları yaptık. Özellikle gazlaştırma tesislerimizin kapasitesini beş kat artırdık çok kısa bir süre içerisinde. ve bunun etkilerini de görmeye başladık. Özellikle 2021-22 yılından sonra neredeyse Türkiye'nin gaz ihtiyacının, bazı yıllar üçte birine kadar gaz, LNG olarak Türkiye'ye gelmeye başladı. Tabii bu büyük oranda dünyada da dikkat çekici bir gelişme. Bugün yine sizler de şahit oldunuz, iki yeni anlaşmayla Türkiye aslında uzun dönemli bir şekilde doğalgazını alma noktasında, LNG olarak alma noktasında yeni anlaşmalara imza attık. Sadece bu yıl içerisinde bu anlaşmalarla beraber 106 milyar metreküplük uzun dönemli anlaşma yaptık. Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri yaptığımız anlaşmalarla bu rakam 155 milyar metreküpün üzerine çıktı. Türkiye piyasası o kadar büyüdü ki, 60 milyar metreküplük bir tüketimle Türkiye dördüncü büyük gaz ülkesi. Dün Pakistan'daydık. Orada 3 tane deniz sahasında ve 2 tane de kara sahasında petrol gaz araması yapacağız Türkiye olarak. İşte Libya'da, Irak'ta, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinde farklı projelere bakıyoruz. Bunlarla beraber de aynı zamanda gazdaki bu çeşitliliği, kendi üretimimizi artıracak şekilde çalışmaların içerisindeyiz. Bu artık çeyrek yüzyılı bulan LNG zirvelerinin ilki İstanbul'da düzenlenmiş oldu. Ama eminim bu son olmayacak ve Türkiye, LNG'de ve doğalgazda, enerjide bir merkez ülke olma rolünde bu aktiviteleri, bu faaliyetleri devam ettirerek önümüzdeki yıllara gidecek" ifadelerini kullandı.