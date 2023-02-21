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İsrail ve Bae Ortaklaşa Geliştirdikleri Otonom Gemiyi Tanıttı

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İsrail ve Bae Ortaklaşa Geliştirdikleri Otonom Gemiyi Tanıttı

KUDÜS, 21 Şubat (Xinhua) -- İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından ortaklaşa geliştirilen insansız gemi, Pazartesi günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Deniz Savunması ve Deniz Güvenliği Fuarı'nda tanıtıldı.

KUDÜS, 21 Şubat (Xinhua) -- İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından ortaklaşa geliştirilen insansız gemi, Pazartesi günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Deniz Savunması ve Deniz Güvenliği Fuarı'nda tanıtıldı.

Devlet şirketi olan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi, geminin BAE'nin devlete ait teknoloji grubu EDGE ve Abu Dabi Gemi İnşaat Şirketi'yle ortaklaşa geliştirildiğini belirtti.

Ticari ve askeri görevler için tasarlanan gemide çeşitli denizcilik yeteneklerini mümkün kılan otonom sistemler, robotik mekanizmalar, sonar sistemi, sensörler, görüntüleme sistemleri ve gelişmiş algoritmalar bulunuyor.

Gemi; istihbarat toplama, sınır ve kıyı devriyesi gerçekleştirme, mayın ve denizaltı tespiti ile denizaltı savunma harbi, dikey olarak kalkan ve inen uçaklar için platformların konuşlandırılması gibi özelliklere sahip.

20 Şubat'ta başlayan Deniz Savunması ve Deniz Güvenliği Fuarı, 24 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Güncel Haberler

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