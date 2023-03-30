İsrail vatandaşı Filistinliler, Toprak Günü'nün 47. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi

İsrail vatandaşı Filistinliler, işgale karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 47. yılında ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

İsrail'in kuzeyindeki Sahnin kentinde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda Filistinli katıldı.

Sahnin'deki Şehitler Caddesi'nde toplanan İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in 1976 yılında binlerce dönüm araziye el koyması üzerine çıkan olaylarda hayatını kaybeden Filistinlilerin kabirlerinin bulunduğu mezarlığa kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca Filistin bayrakları eşliğinde milli marşlar söylendi.

Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.