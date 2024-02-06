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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ahmet Hamada Hamdi Mürteja son yolculuğuna uğurlandı

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan ve tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ahmet Hamada Hamdi Mürteja'nın cenazesi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanmasının ardından tedavi için getirildiği Ankara'da yaşamını yitiren 13 yaşındaki Ahmet Hamada Hamdi Mürteja'nın cenazesi toprağa verildi.

Mürteja için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mürteja'nın naaşı burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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