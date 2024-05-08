İsrail saldırıları sonucu hayallerini kaybeden Filistinli ressam: Resimlerdeki renkler soldu, neşe kayboldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam eden yıkıcı saldırıları yüzünden evini, işini ve icra ettiği sanat dalıyla ilgili hayallerini kaybeden Filistinli kadın ressam Ula en-Nemera, Gazze'deki hayat gibi çizdiği resimlerde de artık gri tonun hakim olduğunu söyledi.

Gazze İslam Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünden 2021 yılında mezun olan 24 yaşındaki Nemera, üniversitede asistanlık yaptıktan sonra grafik tasarım ve dijital çizim gibi farklı iş kollarında çalıştı. Ulusal düzeyde sergilere katılan genç ressamın hayatı tüm Gazze halkı gibi 7 Ekim sonrasında değişti.

İsrail saldırılarının başladığı ilk saatlerde hemen evden çıktıklarını ve bunun onlar için zor bir göç olduğunu ifade eden Nemera, "İlerleyen günlerde bizi daha zor bir göçün beklediğini düşünmemiştik. İlk göçümüzün ardından güneye göç ettik." dedi.

Filistinlilerin hayatının trajediye dönüştüğünü belirten Nemera, "Artık temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Yemek pişirmek, su bulmak, ulaşım; bunlara ulaşmak büyük bir külfet haline geldi." diye konuştu.

"Resimlerdeki renkler soldu, neşe kayboldu"

Çizimleriyle ilgili de büyük zorluklar çektiğini dile getiren Nemera, dijital çizim yaptığı için kullandığı cihazı şarj etmesi gerektiğini, gündüz güneş enerjisi sağlayan yerlere giderek cihazı şarj ettiğini ve gece de resimlerini çizdiğini anlattı.

Sanatla güçlü mesajlar verilebileceğine inandığını söyleyen genç ressam, "Yaşadığımız durumu anlatan resimler çiziyorum. Hem benim hem de Filistin halkının yaşadığı zorlukları resimlerimle somutlaştırmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Nemera, "Savaş öncesinde çizdiğim resimlerde fazlaca renk kullanırdım, resimlerin neşesi olurdu. Ama bugün bütün resimlerim hüzünlü bir öykü anlatıyor. Hayatımızda olduğu gibi resimlerimdeki bütün renkler de griye döndü." dedi.

"7 ay sonra artık başka biriyim"

Çizdiği bir resimde kendisini anlattığını Filistinli genç ressam, "Bu resimde ayakta duruyorum. Arkamda evim, hayallerim ve özlemlerim duruyor, önümde ise yıkılmış bir hayat var. Gazze'nin halihazırdaki görüntüsü de zaten bu şekilde. Gazze'de her evde hüzünlü bir hikaye var." diyerek Filistinlilerin durumunun da kendi durumuyla benzer olduğunu aktardı.

Nemera, savaşın üzerinden yaklaşık 7 ay geçtikten sonra bugün bambaşka bir kişi olduğunu, dönüştüğü kişinin çok fazla sıkıntıyla karşılaşmış, acılar çekmiş, çocuklarının gözlerindeki korku dolu bakışları görmüş bir kişi olduğunu sözlerine ekledi.