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İsrail Polisi Remle'de Bıçaklı Saldırı Girişiminde Bulunan Kişiyi Öldürdü

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İsrail polisinin Remle şehrinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdüğü, olayda bir kadının da ağır yaralandığı belirtildi. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

İsrail polisinin ülkenin orta kesiminde bulunan Remle şehrinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdüğü, olayda bir kadının da ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, başkent Tel Aviv'in güneyinde yer alan Remle'de bıçaklı saldırıya uğrayan bir İsrailli kadının ağır yaralandığını, saldırıyı düzenleyen kişinin ise "etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

Saldırganın kimliğine dair henüz açıklama yapılmazken, "saldırının milliyetçi saiklerle yapıldığı" belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 489 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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