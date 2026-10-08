İsrail'in saldırılarında 1014 kişi kaybeden Filistin sporu, sahalara yeniden hayat vermeye çalışıyor

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Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam, Gazze Şeridi'nde binden fazla sporcu ve izciyi kaybettikleri 3 yıllık soykırımın ardından spor faaliyetlerini yeniden başlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Siyam, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına geçen yıl yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam ettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde turnuvaları yeniden başlatmanın spor müsabakalarıyla sınırlı kalmayacağının altını çizen Siyam, Gazze'de aynı zamanda gençlerin ve çocukların psikolojik ve sosyal olarak toparlanmasına yardımcı olmayı ve yıllarca savaş, yerinden edilme ve aile üyelerinin kaybı gibi zorluklar yaşayan yetenekleri korumayı amaçladıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları kapsamında spor sektörünü yok etmeye çalıştığına işaret eden Siyam, "Gazze'deki Filistin sporu büyük bir yıkıma maruz kaldı. İstatistiklere göre saldırılar sonucu 265'ten fazla spor tesisi tamamen veya kısmen yıkıldı." dedi.

Siyam, saldırıların yol açtığı hasarın çok sayıda kulüp, akademi ve spor federasyonunun yanı sıra Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi, Filistin Olimpiyat Komitesi ve Filistin Futbol Federasyonu'nun tesislerini ve genel merkezlerini de etkilediğini kaydetti.

Filistin'in en eski statlarından biri olan Gazze kentindeki Yermuk Stadı'nı hatırlatan Siyam, "Bu stat, İsrail saldırılarında evlerini kaybeden Filistinliler için bir sığınma merkezi haline geldi." diye konuştu.

"İsrail saldırıları sonucu 1014 sporcu ve izci şehit düştü"

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sporculara değinen Siyam, "İsrail saldırıları sonucu 1014 sporcu ve izci şehit düştü. Bunların arasında Filistin Futbol Federasyonu'na bağlı 560'tan fazla oyuncu, hakem, antrenör ve yönetici de bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Filistinli uluslararası oyuncu Süleyman el-Ubeyd'in Gazze Şeridi'nde yiyecek almaya çalıştığı sırada İsrail ordusunun kurşunuyla can verdiğini hatırlatan Siyam, olimpiyat takımı antrenörü Hani el-Masdar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milli takım oyuncusunun İsrail hava saldırılarında öldüğünü kaydetti.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren oyuncu, antrenör, hakem, idareci ve genç yetenekleri sebebiyle Filistin spor sektörünün büyük zarar gördüğünü söyledi.

Büyük yıkıma rağmen Gazze'de 4 turnuva düzenlendi

Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistin Futbol Federasyonu'nun Gazze Şeridi'ndeki kulüplerle spor faaliyetlerini yeniden başlatma çalışmalarını yaptığını dile getiren Siyam, federasyon olarak bu bağlamda çok sayıda toplantı düzenlediklerini aktardı.

İsrail saldırıları sonucu stadyumların ve tesislerin çoğunun yıkılmasına rağmen Gazze'de 4 turnuva düzenlemeyi başardıklarını belirten Siyam, soykırımda yaşamını yitiren sporcuların anısına Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarından kulüplerin katılımıyla düzenlenen "Bin Şehit Kupası" turnuvasının organize edildiğini anlattı.

Turnuvanın sınırlı kaynaklarla küçük sahalarda düzenlendiğini açıklayan Siyam, amaçlarının da kulüpler arasında teknik bir rekabetten ziyade, trajik koşullar altında yaşayan gençlerin ve sporcuların umudunu yeniden canlandırmak ve ruhlarını tazelemek olduğunu belirtti.

Bu etkinliklerle ayrıca Filistinli gençlerin "dünyanın dört bir yanındaki sporcular gibi futbol ve diğer sporları yapma hakkına sahip oldukları" mesajını vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Siyam, şunları kaydetti:

"Bu gençler harap haldeki mülteci kamplarında yaşıyorlar ve birçoğu ailelerini, evlerini, arkadaşlarını ve antrenörlerini kaybetmiş durumda. Bu nedenle, sporun geri dönüşü, Filistinli gençlerin enkazdan yükselip tekrar futbol oynamaya olan kararlılığını yansıtıyor."

Spor aktivitelerine geri dönmenin yarışmalardan ibaret olmadığının altını çizen Siyam, 3 yıldır süren İsrail saldırılarının ağır şiddetini yaşayan çocuklar için psikolojik ve sosyal iyileşmeye yardımcı olacak bir araç olduğunu söyledi.

Filistin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2024'te "Anka Kuşu Tomurcukları" merkezinin kurulması fikrini benimsediğini aktaran Siyam, Gazze Şeridi'nin 2 bölgesinde şu anda hizmet veren bu merkezin de İsrail saldırılarında evlerini kaybeden Filistinlilerin sığındığı çadır kamplarındaki çocuklara odaklandığını belirtti.

Sporun son yıllarda zorlu koşullar altında yaşamış, birçoğu ebeveynlerini, arkadaşlarını, evlerini, okullarını ve oyun alanlarını kaybetmiş çocukların psikolojik ve sosyal refahını güçlendirmek için önemli olduğunu kaydeden Siyam ayrıca, sporun eğitim ve sosyalleşmenin ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, futbol oynamanın yeteneği korumaya ve geliştirmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

Uzuvlarını kaybeden çocukların spor ve rehabilitasyona ihtiyacı var

İsrail'in saldırılarında uzuvlarını kaybeden çocuk ve gençlerin daha fazla spor ve rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Siyam, Gazze Şeridi'ndeki ampute sayısının savaş öncesine göre 2 katına çıktığını söyledi.

Siyam, "Savaş öncesinde Gazze Şeridi'nde ampute toplulukları ve takımları vardı. Ancak savaşın yol açtığı artışla birlikte sporcular da dahil ampute sayısı 6 binin üzerine çıktı. Bu oyuncuların bakım ve ilginin yanı sıra spora ve futbola katılmalarına yardımcı olacak hizmetlere ve protez uzuvlara erişime ihtiyaçları var." dedi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile Gazze kentinde uzuv kaybı yaşayanlar için oluşturulan grup ve takımlara dikkati çeken Siyam, bunlara protez uzuvlar, rehabilitasyon hizmetleri ve spor ekipmanları sağlanmasının, Filistin'i uluslararası müsabakalarda temsil edecek bir takım oluşturulmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Bunların spora geri dönmelerine yardımcı olmak için gerekli kaynakları sağlamanın önemine vurgu yapan Siyam, "Bu oyuncuların her biri, savaş sırasında yaşadıkları acı dolu bir hikaye ve insani bir mesaj taşıyor." diye konuştu.

Uluslararası spor kuruluşlarına çağrı

Siyam, uluslararası spor kuruluşlarının Filistinli sporculara ve spor tesislerine yönelik ihlaller karşısında İsrail'e karşı tepkisiz kalmasını eleştirdi.

Filistin Futbol Federasyonu'nun 2013 yılında İsrail'in uluslararası federasyonlardaki üyeliğinin askıya alınması için talepte bulunduğunu anımsatan Siyam, ancak bununla ilgili hala bir kararın çıkmadığını söyledi.

Avrupa'daki taraftarların ve antrenörlerin İsrail'e karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunduğu kampanyalarına da değinen Siyam, uluslararası spor kuruluşlarının Filistin sporunu desteklemek, Filistinli sporcuların spor yapma ve ülkelerini uluslararası müsabakalarda temsil etme haklarını korumak ve yıkılan spor tesislerinin yeniden inşasını desteklemekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Bu ihlaller sonucunda son verilere göre 1467 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 161 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım saldırılarından bu yana ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 bini aşkın kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı enkaza döndü.

Kaynak: AA