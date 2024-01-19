İsrail'in saldırıları sonucu marketlerini kaybeden Lübnanlı esnaf, sebze-meyve satarak hayata tutunmaya çalışıyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 2 marketini kaybeden Hacı Abbası Rahmi, sığındığı Sur kentinde yol kenarında sebze-meyve satarak yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ve İran destekli Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda, Lübnan tarafından en çok etkilenen sınırdaki yerlerden biri de Rahmi'nin doğup büyüdüğü ve ekmeğini kazandığı Ayta eş-Şaab beldesi geliyor.

İsrail sınırına çok yakın bir mesafede yer alan Ayta eş-Şaab'ta Hizbullah mensupları, genellikle İsrail'e ait "Er-Rahib" mevzisine neredeyse her gün saldırı düzenliyor.

İsrail de insansız hava aracı (İHA), Merkava tipi tanklar ve ağır topçu atışlarıyla Ayta eş-Şaab'ı vuruyor. Belde sakinlerinin neredeyse tamamı yerinden olurken, Rahmi gibi ticari işletmelerini ve dükkanlarını kapatıp aileleriyle birlikte Sur ve Beyrut gibi daha güvenli kentlere göç etti.

Belde merkezinde daha önce işlerinin çok iyi olduğunu ve 2 marketinin bulunduğunu belirten 63 yaşındaki 5 çocuk ve torun sahibi Rahmi, "İsrail 1 dükkanımı vurdu. Binlerce dolar zararım var. Diğer dükkanımı da öyle bırakıp beldeyi terk ettik." dedi.

Rahmi, 2 dükkanını kaybetmiş olmasına rağmen "Lübnan için canını verenlere göre zararının hiçbir kıymetinin olmadığını" ifade etti.

Çatışmaların başlamasından hemen sonra 3 oğlu ve 2 kızıyla Ayta eş-Şaab'ı terk edip Sur'un Burc eş-Şimali bölgesine yerleştiklerini dile getiren Rahmi, "Rızkımı, dükkanlarımı ve evimi geride bırakıp buraya geldik. Savaşın bu kadar uzun süreceğini tahmin edemedik. Elimizdeki para sadece 2 ay bize yetti." diye konuştu.

"Onurlu bir hayat için çalışmam lazım"

Çocuklarıyla birlikte üçüncü aydan itibaren Sur kent merkezindeki yol kenarından sebze ve meyve satmaya başladıklarını belirten Rahmi, başka bir seçeneklerinin olmadığını, yeniden hayata tutunmaları ve düzen kurmaları gerektiğini anlattı.

Bir dolmuşun arkasına yüklediği sebze ve meyveleri cadde kenarına indirip sabahtan akşama kadar beklediğini aktaran Rahmi, evli çocuklarına da bakmak zorunda olduğunu dile getirdi.

İlaç parasına da ihtiyaçlarının olduğunu belirten Rahmi, "Kimseden gidip para alamam. Onurlu bir hayat için çalışmam lazım. Bu yüzden günlük en az 50 dolara ihtiyacım var." dedi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmalar

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinden karşılıklı olarak çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 162 Hizbullah mensubu, 29 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Sınırdaki can güvenliği tehdidi nedeniyle söz konusu bölgelerden şu ana kadar en az 76 bin Lübnanlı yerinden olup daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.