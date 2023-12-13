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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için Londra'da anma etkinliği düzenlendi

13 Aralık 2023 23:18 Güncelleme: 23:20 Abone Ol

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, Londra'da düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Etkinlikte çocukların öldürüldüğü yere oyuncaklar, çiçekler ve çocuk ayakkabıları bırakıldı. Protestocular İsrail'in saldırılarını ve İngiltere'nin çekimser oy kullanmasını protesto etti.