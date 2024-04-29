İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ekonomik zorlukları artırdı

GAZZE, 29 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in 200 günü aşkın süredir aralıksız devam eden saldırıları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların karşılaştığı ciddi ekonomik zorlukları daha da artırdı.

İsrail'in talimatlarıyla pek çok kişi bölgeyi terk etmeye zorlanırken, kalanların ise temel kaynaklara erişimi son derece kısıtlı. Bu fotoğraflar, devam eden İsrail saldırıları altındaki halkın yaşadığı gündelik gerçeklere bir bakış sunuyor.