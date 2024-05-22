Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararından büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Ayrıca, Filistin halkının mücadele azmini vurgulayarak, Türkiye'nin zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Hangi ülkeler Filistin'i tanıdı? Filistin'i tanıyan ülkeler 2024!

HANGİ ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIDI?

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i tanıma kararı aldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan buradaki konuşmasında İsrail'in saldırılarına tepki göstererek "Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda, onlara destek sağlayanların da vebali vardır." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"7 Ekim'den bu yana Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 35 bin masum şehit edildi. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze neredeyse enkaza döndü. Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Hastaneleri bombalayacak, gıda sırası bekleyen masumların üstüne bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda, onlara destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. Gazzeli masumların kanı işgalcilerin alnına yapışmıştır.