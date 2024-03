Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Cuma namazı sonrası Melike Hatun Camisi'nde bir araya gelen platform üyeleri, Filistin'e destek sloganları attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına basın açıklaması yapan Burak Çıkıryel, dünyanın 6 aydır Gazze'de yaşanan soykırımı canlı yayınlarla izlemeye devam ettiğini söyledi.

Çıkıryel, Filistin'de 7 Ekim'den bugüne kadar 30 binden fazla kişinin katledildiğini ifade ederek, "2,5 milyon insan evlerinden edilerek Gazze'nin kuzey ve güneyinde kendi topraklarında yeniden mülteci konumuna düştüler. Sadece 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırımlarda işlenen insanlık suçlarına başta İsrail askeri birliklerinin yanı sıra Amerika, Fransa, İngiltere gibi bir çok ülke bizzat asker göndererek ve bu saldırılarda ihtiyaç duyulan her türlü askeri yardımı kesintisiz olarak sürdürerek destek oldu." dedi.

İslam dünyasının İsrail saldırılarına sessiz kaldığını ve İsrail ile ilişkilerini sürdürdüğünü belirten Çıkıryel, şunları kaydetti:

"İşgalciler ramazan ayında bile durmak bilmeden her gün insanların üzerine bomba yağdırıyor. Un almak için sıra bekleyenleri dahi bombalayan, hastanelere baskın yapan, her gün çocuk, kadın demeden yüzlerce Müslümanı şehit eden soykırımcılar hiçbir hukuk, ahlak ve sınır tanımazken siz hangi 'reel ahlakın' savunuculuğunu yapıyorsunuz? 168 gündür devam eden soykırımı durduracak adımlar atmaları için başta ülkemiz olmak üzere gücü ve inisiyatifi olan tüm devlet liderlerini harekete geçmeye çağırıyor, mazlum Gazze halkının, kadınların ve çocukların korunması için etkili tedbirler almalarını bekliyoruz. Katil İsrail'in yalnızlaştırması adına her türlü diplomatik, askeri ve ticari ilişkilerin sonlandırılması çağrısı yapıyoruz."

Katılımcılar, açıklamanın ardından Filistinliler için dua edip dağıldı.