İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ABD'nin ortak olduğu kanıtlandı

İsrail ordusunun 4 ay boyunca aralıksız şekilde bombalayarak yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin hemen her köşesinde boş veya patlamamış top mermilerine yahut da roket kalıntılarına rastlamak mümkün.

ABD yapımı olduğu görülen söz konusu kalıntılar, İsrail'in masum sivilleri öldürdüğü bu katliamlarına Washington'un da ortak olduğunu gösteriyor.

AA ekibi, Han Yunus'taki mahalle aralarında etrafa dağılmış şekilde bulunan top mermileri ve roketlerin kalıntılarını görüntüledi.

Meskun mahallerde Amerikan silahları

Özellikle İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine yüz binlerce kişinin buradan ayrılarak yeniden Han Yunus'a ve Gazze'nin diğer bölgelerine göçe zorlanması üzerine Han Yunus'ta 4 ay süren saldırıların ardından yaşanan tahribat gün yüzüne çıktı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin en büyük kenti Han Yunus'tan çekilmesinin ardından, kentte hemen her sokakta üstünde "patlayıcı madde" ve "ABD" yazılı boş veya patlamamış top mermilerine yahut da roket kalıntılarına rastlamak mümkün.

Çocuklar, evlerini yıkan roketi çadır direği olarak kullanıyor

Filistinli çocukların, evlerinin yıkıntıları üzerine kurdukları çadırlar için direk olarak roketleri veya top mermilerini kullandığı görülüyor.

Çocukların, çadırlarını sabitlemek için silindir şeklindeki askeri atıkların içine kum doldurarak sütunlar oluşturduğu ve bunları halatlarla bağladığı dikkati çekiyor.

Buna benzer görüntüler daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde de kaydedilmişti.

Söz konusu askeri atıklar arasında patlamamış mühimmatların da olması başta çocuklar olmak üzere Filistinli siviller için büyük tehdit oluşturuyor.

Askeri amaçlı bombalar sivillerin üzerinde kullanıldı

Filistin güvenlik kaynaklarına göre, İsrail ordusu, askeri hedeflere karşı kullanılmak üzere üretilmiş ABD yapımı bombaları Gazze'deki meskun mahalleri bombalamak için kullandı.

Kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı en belirgin bombalardan birinin, yüksek patlayıcı madde içeren ABD menşeli "MK" olduğunu kaydetti.

Gazze'de kullanılan en ölümcül ve yıkıcı bombalardan "MK82" 500 kilogram, "MK83" 750 kilogram, "MK84" ise bir ton ağırlığında.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu, bazı meskun mahalleri bombalamak için "GPU31", "GPU38" ve "GPU10" tipi kanatlı bombalar kullandı.

Gazze'de kullanılan mühimmatların ABD'de askeri barınak ve tahkimatlara karşı askeri kullanım amacıyla üretildiği belirtilirken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin hemen her yerinde yerleşim bölgelerini bu mühimmatlarla bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne neden oldu.

Washington'a uluslararası eleştiri

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği uluslararası hukuk ihlallerinde Amerikan silahlarını kullandığını reddetmesini eleştirdi.

Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada "ABD yönetiminin, İsrail'in (Gazze'de) uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde ABD silahları kullandığını açıkça reddetmesi kafa karıştırıcıdır." ifadesini kullandı.

Albanese, ABD yönetiminin "şehirleri yerle bir etmenin ve ayrım gözetmeksizin sivilleri öldürmenin uluslararası hukuka uygun olduğuna inanıp inanmadığını merak ettiğini" vurguladı.

Yaklaşık 7 bin 500 ton patlamamış mühimmat var, ortadan kaldırılması 14 yıl sürer

İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde sokak aralarında rastgele dağılmış halde bulunan ABD yapımı askeri mühimmatlar, Washington'un Gazze'deki sivillerin öldürülmesine ortak olduğunu kanıtlarken özellikle patlamamış mühimmatlar Filistinliler için hala büyük tehlike oluşturuyor.

İsrail askerlerinin nisan ayında Han Yunus'tan çekilmesinin ardından, değerlendirme amaçlı kente giren BM heyeti, "sokaklar ve halka açık yerlerin patlamamış silahlarla dolu olduğunu, ayrıca 1000 kilo ağırlığında bombalar bulunduğunu" bildirmişti.

BM Mayın Eylem Servisinden 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne yaklaşık 7 bin 500 ton patlamamış mühimmatın dağıldığı ve bunların ortadan kaldırılmasının yaklaşık 14 yıl alacağı belirtildi.

Açıklamada, siviller ve yardım ekipleri için riskleri azaltmak amacıyla patlayıcı kalıntıların kaldırılması adına uluslararası topluma "acil yardım" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.