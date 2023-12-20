İsrail, Hamas Tünelini Keşfetti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de keşfedilen Hamas tünelinin görüntülerini paylaştı. IDF, savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de 1500 tünel ve yer altı geçidi tespit ettiklerini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Gazze'de keşfedilen Hamas tünelinin görüntülerini paylaştı. IDF'ten yapılan açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana askerlerimiz tarafından Gazze'de 1500 tünel ve yer altı geçidi tespit edildi" denildi.

IDF, Gazze merkezinde kara operasyonları sırasında keşfettikleri Hamas tüneli ile ilgili olarak, "Yer altında savaşmak Hamas'ın kullandığı stratejik bir savaş yöntemidir. Savaşın başlangıcından bu yana askerlerimiz tarafından Gazze'de 1500 tünel ve yer altı geçidi tespit edildi. Tespit edilen yeraltı altyapısının çoğu okullarda, hastanelerde, camilerde, Birleşmiş Milletler (BM) tesislerinde ve sivil kurumlarda bulunuyordu. Birliklerimiz Hamas'ın yüzlerce tünelini tespit edip yok etti ve onların yeraltındaki ağını çökertmek için çalışmaya devam ediyor" dedi.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin Hamas'ın kullandığı ifade edilen tünele düzenlediği operasyona ilişkin anlar yer aldı.