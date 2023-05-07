İsrail'de 'kaçakçılık' iddiasıyla gözaltına alınan Ürdünlü Milletvekili, ülkesine teslim edildi

İsrail'de "kaçakçılık" suçlamasıyla 23 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ürdünlü Milletvekili İmad el-Advan, ülkesine gönderildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Mecali, İsrail'in, Milletvekili Advan'ı Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nde, Ürdün güvenlik makamlarına teslim ettiğini belirtti.

Basında çıkan haberlerde İsrail'in vekilin teslim edilmesiyle ilgili Ürdün'den bazı taleplerde bulunduğu iddia edilirken Sözcü Mecali, bu konuya değinmedi.

Advan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Ürdün resmi ajansı PERTA'nın haberinde ise Ürdün Temsilciler Meclisinin, Devlet Güvenlik Mahkemesinin talebi üzerine Advan'ın dokunulmazlığının kaldırıldığı aktarıldı.

Haberde, ilgili makamların, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararın ardından hakkında yasal işlem başlatmak üzere Advan'ın Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına sevk edilmesi için gerekli hazırlıkları yapacağı kaydedildi.

Advan'ın savcılığa sevk kararının, Ürdün resmi makamları tarafından yürütülen soruşturmalara ve olayın zanlılarının aleyhindeki delillere dayandığı ifade edilen haberde, diğer zanlıların; altın, elektronik sigara ve çeşitli malzemelerin kaçakçılığının yanı sıra, Advan ile birlikte birkaç kez ateşli silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıklarına dair itiraflarda bulunduğu belirtildi.

Advan'ın dokunulmazlığının kaldırılması, kendisine yöneltilen suçlamanın bir ön kabulü ve Ürdün'de yargılanmasının başlangıcı olarak görülüyor.

Ürdünlü Milletvekili İmad el-Advan, 23 Nisan'da Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nden aracıyla geçiş yaptığı sırada İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı. İsrail, "kaçakçılık" suçlamasıyla gözaltına aldığı Advan'ı bugün serbest bırakmıştı.