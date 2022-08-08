İsrail Başbakanı Lapid'ten ateşkes öncesi durum değerlendirmesi İsrail Başbakan Yair Lapid ateşkes öncesi kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapması Toplantıdan detaylarGörüntü kaynağından sessizdir TEL AVİV - İsrail Başbakan Yair Lapid ateşkes öncesi kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptı. İsrail Başbakan Yair Lapid ateşkes öncesi kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapması Toplantıdan detaylar Görüntü kaynağından sessizdir TEL AVİV - İsrail Başbakan Yair Lapid ateşkes öncesi kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptı. AA / Güncel Yair Lapid İsrail Güncel Haberler

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