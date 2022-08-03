Isparta haberi | Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Sporu ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta haberi | Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Sporu ziyaret etti

Isparta haberi | Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Sporu ziyaret etti

Gelen Isparta haberlerine göre Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

 - Güncelleme:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, güzel bir sezon geçirerek başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Isparta 32 Spor'un istekli, genç, dinamik bir ekibe sahip olduğunu belirten Başdeğirmen, "Hocamızla beraber çok güzel şeyler yapacağımız inancındayım. Bizler de Isparta Belediyesi olarak sizlerle her zaman için bu coşkuyu beraber yaşayarak başarıya ulaşmak istiyoruz. Amacımız Isparta'mızı en güzel şekilde temsil etmek." dedi.

Isparta 32 Spor Başkanı Süleyman Kabalak ise Başdeğirmen'e takıma olan katkı ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Şükrü Başdeğirmen Isparta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title