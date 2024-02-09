Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 46 paket satışa hazır uyarıcı madde, 5,28 gram halüsinojen madde, uyarıcı hap, sentetik ecza, hassas terazi, 3 tüfek, tabanca,14 fişek ve 7 adet sahte 200 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.