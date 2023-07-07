Isparta'da otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.