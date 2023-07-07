Isparta'da otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.Y. (63) idaresindeki DS 71067 yabancı plakalı otomobil, Yalvaç- Senirkent yolu Gökçeali köyü yol ayrımında, N.A'nın (79) kullandığı plakasız "pat pat" diye bilinen tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan N.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aynı hastaneye götürülen otomobil sürücüsü M.Y. ve yanındaki S.G. ile P.Y'nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.