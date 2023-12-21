Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Muhtarın Öldürülmesi Davasında Karar

Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Büyükkabaca Beldesi Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanıktan 4'ü müebbet, biri 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşma sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Büyükkabaca Beldesi Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanıktan 4'ü müebbet, biri 15 yıl hapse çarptırıldı.

Isparta Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Bekir, Bayram, Tevfik ve Hüseyin Özgen ile tutuksuz yargılanan Emine Özgen katıldı. Duruşmada, taraf yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram, Emine, Tevfik, Hüseyin Özgen'e "Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi. Aynı suçtan Bekir Özgen'e ise suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle indirim uygulanarak 15 yıl hapis verildi.

Duruşma sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA / Güncel

Büyükkabaca Senirkent Isparta Yargı Güvenlik Ceza Adliye Cinayet Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? 21 Aralık bugün Süper Lig'de maç var mı, hangi maçlar oynanacak? Emeklilere indirim kart nedir, nasıl kullanılıyor? Armageddon filmi konusu ne, oyuncuları kim? Armageddon ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı nerede çekildi? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title